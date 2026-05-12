خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق

كتب : رمضان حسن

12:18 م 12/05/2026 تعديل في 12:21 م
  • عرض 7 صورة
كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق، سبب عدم استكمال الحلقة التي ظهر فيها أمس الاثنين، مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "الكورة مع فايق".

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": الحلقة كانت مسجلة لأن إبراهيم فايق سافر بعدها إلي إسبانيا لحضور مباراة الكلاسيكو وبالتالي لم أظهر في الحلقة بث مباشر.

أضاف: "أبلغوني أن هناك مشكلة في التقنية الخاصة بالكاميرا والصوت لأن هذه الحلقة كانت أكثر من ساعة وأنا لا أفهم في هذه الأمور التقنية".

وشدد: علاقتي جيدة بالجميع في قناة mbc ولو كانت هناك مشكلة معي ما استطعت الظهور ولو دقيقة واحدة علي الشاشة مع إبراهيم فايق، وهذه الحلقة كانت من أفضل وأقوي الحلقات التي ظهرت فيها كضيف منذ سنوات لأنني حكيت فيها عن تفاصيل مؤثرة في الأيام الأخيرة من حياة والدتي قبل وفاتها".

واكتفت القناة بعرض جزء قصير من الحلقة لم يتجاوز 30 دقيقة، قبل قطع البث فجأة ثم الانتقال إلي فاصل إعلاني دون استكمال باقي اللقاء ودون توضيح رسمي للأسباب حتى الآن من القناة أو مقدم البرنامج.

وأثار هذا الأمر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول المستخدمون خبر عدم استكمال الحلقة متسائلين عن السبب.

