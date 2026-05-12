مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"تفوق الزعيم".. تاريخ مواجهات النصر السعودي والهلال قبل مباراة اليوم بالدوري

كتب : يوسف محمد

12:24 م 12/05/2026 تعديل في 12:24 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    النصر ضد الهلال
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الهلال والنصر (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويواصل مطاردة النصر بدوري روشن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق النصر السعودي اليوم الثلاثاء نظيره الهلال، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 12 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك".

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الهلال في مباراة اليوم،لحسم لقب الدوري خلال الموسم الحالي لصالحه بشكل رسمي.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

ويدخل النصر مباراة اليوم أمام الهلال، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 82 نقطة ويليه فريق الهلال برصيد 77 نقطة.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وتشهد مواجهات الهلال والنصر، تفوقا كبيرا لصالح الزعيم الهلالي، حيث تواجها الفريقين معا في 102 مباراة من قبل بكافة المسابقات.

وخلال 102 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل في مختلف البطولات، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 50 مباراة، تلقى الهزيمة في 26 مباراة وحضر التعادل بينهما في 26 مباراة سابقة أيضًا.

وسجل لاعبو الهلال 182 هدفا في مرمى فريق النصر، فيما تلقت شباكهم 131 هدفا.

ويحتل نجم النصر السابق محمد السهلاوي صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 15 هدفا ويليه سالم الدوسري برصيد 12 هدفا.

أقرأ أيضًا:

"قبل قمة الهلال".. ماذا يحتاج النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي؟

خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السعودي نادي الهلال الهلال والنصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
زووم

الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
الحرس الثوري: سفينة أمريكية غيّرت مسارها بعد تحذير إيراني
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري: سفينة أمريكية غيّرت مسارها بعد تحذير إيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع