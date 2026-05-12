"لقاءات الحسم".. المباريات المتبقية لأرسنال ومان سيتي في الدوري الإنجليزي

"ثنائي ضمن ومقعد متبقي".. تعرف على الفرق المتأهلة للبريميرليج في الموسم

"قبل قمة الهلال".. ماذا يحتاج النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي؟

يلاقي فريق النصر السعودي اليوم الثلاثاء نظيره الهلال، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 12 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك".

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الهلال في مباراة اليوم،لحسم لقب الدوري خلال الموسم الحالي لصالحه بشكل رسمي.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

ويدخل النصر مباراة اليوم أمام الهلال، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 82 نقطة ويليه فريق الهلال برصيد 77 نقطة.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وتشهد مواجهات الهلال والنصر، تفوقا كبيرا لصالح الزعيم الهلالي، حيث تواجها الفريقين معا في 102 مباراة من قبل بكافة المسابقات.

وخلال 102 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل في مختلف البطولات، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 50 مباراة، تلقى الهزيمة في 26 مباراة وحضر التعادل بينهما في 26 مباراة سابقة أيضًا.

وسجل لاعبو الهلال 182 هدفا في مرمى فريق النصر، فيما تلقت شباكهم 131 هدفا.

ويحتل نجم النصر السابق محمد السهلاوي صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 15 هدفا ويليه سالم الدوسري برصيد 12 هدفا.

أقرأ أيضًا:

"قبل قمة الهلال".. ماذا يحتاج النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي؟

خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق



