كشف الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة قبل وفاته، عن جنسيات أبنائه واستقرارهم خارج مصر، موضحًا أن أبناءه يحملون جنسيات أجنبية مختلفة نتيجة دراستهم وإقامتهم لسنوات طويلة بالخارج.

جنسيات أبناء عبدالرحمن أبو زهرة

وقال أبو زهرة في تصريحات سابقة ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إن نجله أحمد يحمل الجنسية الألمانية، بعدما درس الموسيقى في مدينة فرايبورج بألمانيا، وتخرج في مدرسة الموسيقى الألمانية.

وأضاف أن ابنته الدكتورة مي، تحمل الجنسية الكندية، لكونها تعيش مع أبنائها في كندا منذ سنوات طويلة، بسبب تدريسها في الجامعات الكندية.

وأشار أبو زهرة إلى أن وجود أبنائه بالخارج كان له دور مهم خلال فترة مرضه، خاصة أثناء رحلته العلاجية في ألمانيا بعد إصابته بمرض السرطان.

موعد صلاة وعزاء عبدالرحمن أبوزهرة

رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعد أسرة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

