نعت الصفحة الرسمية لشركة "ديزني بالعربي" الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" صورة للفنان الراحل وكتبت: "غادر عالمنا أسطورة ديزني الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز ٩٢ عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض".

وتابعت: "شارك الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بصوته في أداء شخصية الأسد الشرير سكار من فيلم ديزني "الأسد الملك"، وشخصية الوزير الشرير جعفر من فيلم "علاء الدين" في النسخة العربية المدبلجة، وقد نال وقتها على شهادة تقدير خاصة من شركة ديزني عن الأداء المتميز الذي قدمه في دور سكار، والذي اعتبرته ديزني واحدة من أفضل الأداءات الصوتية التي قُدمت لسكار في العالم".

واختتمت الصفحة نعيها: "سوف يظل صوت الفنان عبدالرحمن أبو زهرة خالداً في قلوب الملايين من المشاهدين من خلال شخصية سكار وجعفر.. رحم الله الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع.

