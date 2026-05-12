إعلان

صفحة "ديزني بالعربي": عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسى

كتب : مروان الطيب

12:52 م 12/05/2026 تعديل في 01:08 م

عبدالرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الصفحة الرسمية لشركة "ديزني بالعربي" الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية على "فيسبوك" صورة للفنان الراحل وكتبت: "غادر عالمنا أسطورة ديزني الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز ٩٢ عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض".

وتابعت: "شارك الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بصوته في أداء شخصية الأسد الشرير سكار من فيلم ديزني "الأسد الملك"، وشخصية الوزير الشرير جعفر من فيلم "علاء الدين" في النسخة العربية المدبلجة، وقد نال وقتها على شهادة تقدير خاصة من شركة ديزني عن الأداء المتميز الذي قدمه في دور سكار، والذي اعتبرته ديزني واحدة من أفضل الأداءات الصوتية التي قُدمت لسكار في العالم".

واختتمت الصفحة نعيها: "سوف يظل صوت الفنان عبدالرحمن أبو زهرة خالداً في قلوب الملايين من المشاهدين من خلال شخصية سكار وجعفر.. رحم الله الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة عبدالرحمن أبو زهرة

سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع.

download

اقرأ أيضا:

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

عبدالرحمن أبو زهرة ديزني الأسد الملك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
زووم

20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
تنفيذا لوصيته.. مرور جثمان عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين والمسرح
زووم

تنفيذا لوصيته.. مرور جثمان عبدالرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين والمسرح
حزب الله: لن نترك الميدان وسنجعل المواجهة جحيماً على إسرائيل
شئون عربية و دولية

حزب الله: لن نترك الميدان وسنجعل المواجهة جحيماً على إسرائيل
"ابعد عن السمسار".. تجار بأسيوط يقدمون نصائح قبل شراء أضحية العيد
أخبار المحافظات

"ابعد عن السمسار".. تجار بأسيوط يقدمون نصائح قبل شراء أضحية العيد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة