التحقيق في اتهام تلميذين بالاعتداء على زميلهم ودخوله العناية المركزة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

01:27 م 12/05/2026

الطفل كريم عمرو

تباشر النيابة العامة في محافظة السويس التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر تلميذ لاثنين من زملاء نجله بالاعتداء عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة استدعت نقله إلى المجمع الطبي ودخوله العناية المركزة.

وأكد عمرو علي إبراهيم والد الطفل أن نجله كريم، الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة السيد هاشم، تعرض لسلسلة من المضايقات والتنمر على يد اثنين من زملائه داخل المدرسة، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء بالضرب خلال اليوم الدراسي.

وأوضح والد التلميذ، أن نجله تعرض لاعتداء جديد عقب انتهاء اليوم الدراسي خارج المدرسة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت بعد الواقعة بأيام، ما استدعى نقله إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

وأضاف أن الأطباء قرروا حجز الطفل داخل العناية المركزة بسبب خطورة حالته الصحية، مؤكدًا أنه يرقد منذ يومين تحت الملاحظة الطبية وسط مخاوف من حدوث مضاعفات نتيجة الإصابات التي تعرض لها.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالبين المتهمين، وتم عرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة مواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين الطلاب، وتكثيف الرقابة داخل المدارس لحماية التلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

السويس مدرسة النيابة العامة

