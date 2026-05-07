أشعر بالحزن لرحيله.. رسالة من أسطورة ليفربول لمحمد صلاح

وجه روبي فاولر، أسطورة ليفربول السابقة، رسالة للدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، قبل رحيله بنهاية الموسم الحالي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول مجانا، بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يودع صلاح الريدز بمباراته ضد برينتفورد يوم 24 مايو الحالي.

يقترب صلاح من نهاية فترة تسع سنوات قضاها في ميرسيسايد، والتي فاز خلالها بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية في عام 2019، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2022 وكأسين من كأس الرابطة.

خلال تلك الفترة، هز صلاح الشباك 257 مرة، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي أنفيلد عبر التاريخ، خلف روجر هانت وإيان راش.

رسالة من أسطورة الريدز لمحمد صلاح

يعتقد روبي فاولر أن محمد صلاح يغادر ليفربول كواحد من أفضل اللاعبين الذين شهدهم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، واصفاً مساهمته بأنها "استثنائية".

وقال فاولر عبر قناة ITV Racing: "أعني أنه كان لاعبًا رائعًا للغاية مع ليفربول، لقد قابلته في عدة مناسبات وهو رجل رائع".

وأضاف: "ما قدمه للنادي كان استثنائياً. أعتقد أن أهدافه ومبارياته وأداءه كانت جميعها استثنائية، وسيكون غيابه خسارة كبيرة، ليس فقط أحد أعظم لاعبي ليفربول، وليس فقط في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أتحدث عن ليفربول في السنوات الماضية أيضًا، أعتقد أنه كان أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا."

واختتم: "لذا سيفتقده ليفربول بشدة، وسيفتقده الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً. أشعر بالحزن لرحيله، لكن للأسف هذا ما يحدث عندما نتقدم في السن، أليس كذلك؟".

