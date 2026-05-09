دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، محط اهتمام الدوري التركي، إذ سيصبح جزءًا من السباق الانتخابي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، فلم يتبقى سوى أقل من شهر على ظهوره الأخير بقميص الريدز، على الرغم من تبقي 12 شهراً أخرى في عقده.

وجهة مفاجئة لمحمد صلاح

وفقا لموقع " foot-africa"، يستهدف فنربخشة التركي محمد صلاح، لضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، مقابل راتب قدره 20 مليون يورو.

ويريد هاكان صافي، المرشح الرئاسي لنادي فنربخشة، ضم محمد صلاح قبل انتخابات النادي في يونيو المقبل، مع عرض راتب صاف قدره 20 مليون يورو.

وبحسب موقع فوتوماك التركي، اتصل هاكان صافي، المرشح الرئاسي لنادي فنربخشة، بوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، بشأن صفقة محتملة.

ويزعم موقع فوتوماك أن هاكان يريد إتمام الصفقة قبل كأس العالم والإعلان عن التوقيع فوراً إذا فاز في انتخابات فنربخشة.

