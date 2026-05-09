مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح

كتب : هند عواد

11:15 ص 09/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، محط اهتمام الدوري التركي، إذ سيصبح جزءًا من السباق الانتخابي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، فلم يتبقى سوى أقل من شهر على ظهوره الأخير بقميص الريدز، على الرغم من تبقي 12 شهراً أخرى في عقده.

وجهة مفاجئة لمحمد صلاح

وفقا لموقع " foot-africa"، يستهدف فنربخشة التركي محمد صلاح، لضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، مقابل راتب قدره 20 مليون يورو.

ويريد هاكان صافي، المرشح الرئاسي لنادي فنربخشة، ضم محمد صلاح قبل انتخابات النادي في يونيو المقبل، مع عرض راتب صاف قدره 20 مليون يورو.

وبحسب موقع فوتوماك التركي، اتصل هاكان صافي، المرشح الرئاسي لنادي فنربخشة، بوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، بشأن صفقة محتملة.

ويزعم موقع فوتوماك أن هاكان يريد إتمام الصفقة قبل كأس العالم والإعلان عن التوقيع فوراً إذا فاز في انتخابات فنربخشة.

اقرأ أيضًا:

"بمشاركة مصطفى محمد".. نانت يتلقى الهزيمة أمام لانس بالدوري ويهبط للدرجة الثانية

"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول فنربخشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"
شئون عربية و دولية

مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"
الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
شئون عربية و دولية

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
سرقة التيار وتراكم الفواتير.. أبرز أسباب سحب عداد الكهرباء
أخبار مصر

سرقة التيار وتراكم الفواتير.. أبرز أسباب سحب عداد الكهرباء
3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
رياضة محلية

3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور
زووم

غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/5/9/2985161/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-#breaking
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة