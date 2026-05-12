الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

10 أندية مهددة بالهبوط في الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

01:17 م 12/05/2026

درع الدوري المصري

اشتعلت المنافسة في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز، مع الوصول إلى الجولة العاشرة واقتراب إسدال الستار على الموسم الحالي، في ظل الصراع القوي بين الأندية للهروب من مراكز الهبوط والبقاء ضمن الكبار.

ويشهد الموسم الجاري استمرار النظام الاستثنائي للدوري، والذي يقام من خلال دور أول بنظام الدوري الكامل، قبل تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتي التتويج والهبوط، بهدف تقليل عدد المباريات وزيادة حدة المنافسة في الجولات الحاسمة.

وتتواصل الإثارة في مرحلة الهبوط بسبب تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة حتى الأسابيع الأخيرة من البطولة.

ويتصدر وادي دجلة مجموعة الهبوط برصيد 45 نقطة، يليه البنك الأهلي برصيد 43 نقطة، ثم زد بنفس الرصيد.

الأندية المهددة بالهبوط في الدوري المصري

1- الجونة – 39 نقطة
2- بتروجيت – 38 نقطة
3- طلائع الجيش – 34 نقطة
4- المقاولون العرب – 32 نقطة
5- مودرن سبورت – 32 نقطة
6- غزل المحلة – 31 نقطة
7- الاتحاد السكندري – 29 نقطة
8- كهرباء الإسماعيلية – 27 نقطة
9- حرس الحدود – 22 نقطة
10- الإسماعيلي – 19 نقطة

وتحتل هذه الفرق المراكز من الرابع وحتى الأخير في مجموعة الهبوط، وسط صراع مشتعل للهروب من مراكز الخطر مع اقتراب نهاية الموسم.
مباريات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط


الجونة × كهرباء الإسماعيلية


فاركو × مودرن سبورت


وادي دجلة × الإسماعيلي


ويملك كل من الجونة وبتروجيت فرصة كبيرة لضمان البقاء رسميًا حال تحقيق الفوز خلال الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري مرحلة الهبوط الجولة العاشرة

