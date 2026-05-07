أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول

كتب : هند عواد

03:54 م 07/05/2026 تعديل في 04:06 م
  • عرض 5 صورة
  محمد صلاح
    النجم المصري محمد صلاح
  محمد صلاح
    محمد صلاح
  محمد صلاح
    محمد صلاح
  محمد صلاح
    محمد صلاح

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عن الطريقة التي يريد أن يتذكره المشجعون واللاعبون بها، بعد رحيله عن الريدز.

ولم يتبقى سوى أقل من شهر على ظهور محمد صلاح الأخير بقميص ليفربول، إذ سيرحل بنهاية الموسم مجانا، على الرغم من تبقي 12 شهراً أخرى في عقده.

صلاح يتحدث عن إرثه في ليفربول

قال محمد صلاح عبر قناة SuperSport على يوتيوب: "أريد أن يتذكر اللاعبون أنني كنت دائماً موجوداً من أجلهم، أنا دائماً موجود لأكون محترفاً، أول من يصل، وربما آخر من يغادر. أريد فقط أن أكون قدوة حسنة لهم، وأن أحاول مساعدتهم عندما يحتاجونني، لأن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لي."

وأضاف: "لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل النادي، وهذا ما أريد أن يتذكره المشجعون دائمًا. لا أريدهم أن يتذكروا "لقد كان كسولًا هنا أو هناك" إنهم يعلمون أن هذا النادي هو حياتي كلها. لذلك أريدهم أن يتذكروا أنني بذلت كل ما أملك من أجله."

آخر أخبار إصابة محمد صلاح

غاب صلاح عن التدريبات مؤخرا، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة كريستال بالاس، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون موجودا في مباراة تشيلسي يوم السبت 9 مايو.

وقال أرني سلوت، مدرب ليفربول، في وقت سابق: "إنه يعمل دائماً بجد لا يصدق خلال الموسم عندما يكون لائقاً بدنياً، ولكن أيضاً عندما يكون مصاباً، لكي يعود في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يحاول فعله الآن أيضاً".

طالبة تستعين بأسرتها وتهاجم زملاءها بالسكاكين داخل الحرم الجامعي
غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة
"لا حصانة بعد اليوم".. نتنياهو يُعلّق على اغتيال قائد وحدة "الرضوان" في
لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية
وصلت المستشفى في كامل وعيها.. إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع ببورسعيد
