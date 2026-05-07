أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، عن الطريقة التي يريد أن يتذكره المشجعون واللاعبون بها، بعد رحيله عن الريدز.

ولم يتبقى سوى أقل من شهر على ظهور محمد صلاح الأخير بقميص ليفربول، إذ سيرحل بنهاية الموسم مجانا، على الرغم من تبقي 12 شهراً أخرى في عقده.

صلاح يتحدث عن إرثه في ليفربول

قال محمد صلاح عبر قناة SuperSport على يوتيوب: "أريد أن يتذكر اللاعبون أنني كنت دائماً موجوداً من أجلهم، أنا دائماً موجود لأكون محترفاً، أول من يصل، وربما آخر من يغادر. أريد فقط أن أكون قدوة حسنة لهم، وأن أحاول مساعدتهم عندما يحتاجونني، لأن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لي."

وأضاف: "لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل النادي، وهذا ما أريد أن يتذكره المشجعون دائمًا. لا أريدهم أن يتذكروا "لقد كان كسولًا هنا أو هناك" إنهم يعلمون أن هذا النادي هو حياتي كلها. لذلك أريدهم أن يتذكروا أنني بذلت كل ما أملك من أجله."

آخر أخبار إصابة محمد صلاح

غاب صلاح عن التدريبات مؤخرا، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة كريستال بالاس، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون موجودا في مباراة تشيلسي يوم السبت 9 مايو.

وقال أرني سلوت، مدرب ليفربول، في وقت سابق: "إنه يعمل دائماً بجد لا يصدق خلال الموسم عندما يكون لائقاً بدنياً، ولكن أيضاً عندما يكون مصاباً، لكي يعود في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يحاول فعله الآن أيضاً".

