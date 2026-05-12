قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن لجان وزارة السياحة والآثار المكلفة بالإشراف والمتابعة لموسم الحج السياحي الحالي، بدأت الانتشار بجميع المواقع والمنافذ المخصصة؛ لمتابعة رحلات نقل حجاج السياحة برًا وجوًا، في إطار خطة الوزارة لمتابعة انتظام حركة السفر والتسكين والخدمات المقدمة للحجاج.

وزارة السياحة: متابعة مستمرة لحركة التفويج بالمطارات والمنافذ

بحسب البيان، تواصل اللجان أعمال المتابعة بكافة المنافذ والموانئ والمطارات المصرية والسعودية والأردنية حتى وصول آخر أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وسط تنسيق كامل مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكافة الجهات المعنية بالدول الثلاث.

وتتابع اللجان المنتشرة في مختلف المنافذ والموانئ والمطارات حركة سفر ووصول الحجاج وفق البرامج المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات وضمان انتظام الرحلات وعدم وجود أية معوقات.

لجان السياحة: متابعة التسكين والخدمات المقدمة للحجاج

كما تتابع اللجان عمليات تسكين الحجاج بالفنادق المتفق عليها ضمن البرامج المعتمدة والموقعة مع الشركات السياحية، والتأكد من تقديم الخدمات المتفق عليها، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وتتواجد اللجان في جميع المنافذ والمطارات الخاصة برحلات الحج السياحي الجوي والبري، إلى جانب ميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والسعودية، فضلاً عن مطاري جدة والمدينة المنورة.

"السياحة": غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج

تم الدفع بعدد من اللجان الفرعية داخل أماكن إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة أوضاع الحجاج ميدانيًا والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة، مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى وسرعة التعامل معها.

سامية سامي: انتظام حركة التفويج والتسكين دون معوقات

في السياق ذاته، بدأ أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون الشركات والمشرف العام على بعثة الحج السياحي، الوصول إلى الأراضي المقدسة للإشراف على أعمال الحج هذا العام.

وأكدت سامية سامي، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين السلطات السعودية وجميع اللجان العاملة لخدمة الحجاج، والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، مشيرة إلى أن حركة التفويج والتسكين تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون وجود معوقات مؤثرة.

سامية سامي: رعاية خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية

أوضحت المشرف العام على بعثة الحج السياحي أن اللجان تتابع بشكل مستمر مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، سواء المتعلقة بالإقامة أو النقل أو الإعاشة، مع سرعة التدخل لحل أية ملاحظات أو شكاوى، خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الرعاية لحجاج السياحة المصريين.

سامية سامي: تقارير يومية تُرفع لوزير السياحة عن أوضاع الحجاج

أضافت سامية سامي، أنه يتم إعداد تقارير يومية تُرفع إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهاته بالمتابعة الشاملة لجميع أوضاع حجاج السياحة المصريين والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم طوال فترة الموسم.

وأشادت بالتعاون الكبير الذي تبديه السلطات السعودية مع بعثة الحج السياحي المصرية، والتنسيق المستمر لتيسير حركة الحجاج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

غرفة شركات السياحة: متابعة مستمرة للشركات وخدمة الحجاج

من جانبها، تواصل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جهودها لمتابعة استعدادات شركات السياحة لسفر حجاجها إلى الأراضي المقدسة بكافة البرامج.

وأشادت الغرفة بالتنسيق المتميز مع وزارة السياحة والآثار طوال الموسم، وبجهود الشركات في خدمة الحجاج على أعلى مستوى، مؤكدة استمرار المتابعة على مدار الساعة لجهود الشركات في تنفيذ البرامج والتعاقدات المبرمة مع الحجاج.