الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً

كتب : وكالات

01:28 م 12/05/2026

الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، القبض على أربعة متسللين قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، بعد محاولتهم دخول البلاد عبر البحر، وفق ما أوردته جريدة "القبس" الكويتية.

وقالت الوزارة إن المتسللين الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم خلال محاولة التسلل البحري.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مكافآت مالية مقابل تقديم معلومات تتعلق بمصادر تمويل وإيرادات فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو قوة القدس التابعة له، إضافة إلى الفروع والجهات المرتبطة بآليات التيسير المالي الخاصة به.

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أن قيمة المكافآت قد تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي وفروعه المختلفة، بما في ذلك قوة القدس.

