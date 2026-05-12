ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النصر والهلال، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ32 بدوري روشين.

ويطمح فريق النصر لتحقيق الفوز على حساب نظيره الهلال اليوم، لحسم لقب الدوري السعودي خلال النسخة الحالية 2025-2026 بشكل رسمي.

ويحتل النصر المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 82 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 82 نقطة.

ماذا يحتاج النصر لحسم لقب الدوري السعودي؟

وحال تمكن الهلال من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب نظيره الهلال سيضمن التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أما في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، وانتصار الهلال في مباراته المؤجلة بالدوري، سيكون النصر بحاجة للفوز في اللقاء الأخير له في الدوري السعودي، لحسم اللقب لصالحه.

وعلى الجانب الأخر سيتعقد موقف العالمي بشكل كبير في حال تلقى الهزيمة، إذ سيكون الهلال بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية لحسم اللقب لصالحه.

