مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"قبل قمة الهلال".. ماذا يحتاج النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي؟

كتب : يوسف محمد

12:00 م 12/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    33333
  • عرض 9 صورة
    الدوري السعودي (7)
  • عرض 9 صورة
    الدوري السعودي (5)
  • عرض 9 صورة
    الدوري السعودي (1)
  • عرض 9 صورة
    الدوري السعودي (4)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الهلال والنصر (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة النصر والهلال
  • عرض 9 صورة
    النصر ضد الهلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النصر والهلال، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ32 بدوري روشين.

ويطمح فريق النصر لتحقيق الفوز على حساب نظيره الهلال اليوم، لحسم لقب الدوري السعودي خلال النسخة الحالية 2025-2026 بشكل رسمي.

ويحتل النصر المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 82 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 82 نقطة.

ماذا يحتاج النصر لحسم لقب الدوري السعودي؟

وحال تمكن الهلال من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، على حساب نظيره الهلال سيضمن التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أما في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، وانتصار الهلال في مباراته المؤجلة بالدوري، سيكون النصر بحاجة للفوز في اللقاء الأخير له في الدوري السعودي، لحسم اللقب لصالحه.

وعلى الجانب الأخر سيتعقد موقف العالمي بشكل كبير في حال تلقى الهزيمة، إذ سيكون الهلال بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية لحسم اللقب لصالحه.

أقرأ أيضًا:

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي

تذكرتي تعلن التصعيد القانوني.. تفاصيل أزمة جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السعودي نادي النصر النصر والهلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي مراقبة المكالمات عبر التطبيقات: منشور مزيف وقديم
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق
رياضة محلية

خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق
قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
سينما

قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع