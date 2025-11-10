"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر للناشئين بقيادة عمرو طه، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أدهم فريد، خلال مباراة إنجلترا في مونديال الناشئين اليوم.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر للناشئين، في بيان عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على فيس بوك، إن إصابة أدهم فريد الظهير الأيمن، عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وكشف طبيب المنتخب عمرو طه، أن اللاعب صاحب ال 17 عاما، خضع لأشعة لمعرفة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أمام إنجلترا، وتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي سياق متصل، تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، الهزيمة أمام نظيره الإنجليزي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وعلى الرغم من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها المنتخب الوطني اليوم، إلا أنه ضمن الصعود للدور المقبل من البطولة، ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

ويتواجد المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم، رفقة كلا من: "إنجلترا، فنزويلا وهايتي".

