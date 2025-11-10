الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام السيتي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 حتى الأحد 15 يناير 2026، على الأراضي المغربية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: جنوب إفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة الأفريقية بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

