كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

- -
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
14:30

المكسيك

جميع المباريات

الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد القرش

01:34 م 10/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 (4)
  • عرض 5 صورة
    الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 (5)
  • عرض 5 صورة
    الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 (3)
  • عرض 5 صورة
    الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 (2)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 حتى الأحد 15 يناير 2026، على الأراضي المغربية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: جنوب إفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة الأفريقية بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

لكأس أمم أفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا 2025 كرة كأس أمم أفريقيا

