"استمروا في التفوق علينا".. ماذا قال سلوت عن الخسارة من مانشستر سيتي؟

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول، عن الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت: "كانوا، في جميع جوانب كرة القدم، أفضل منا في الشوط الأول، أود أن أقول مثل الموسم الماضي؛ لقد رأيت الكثير من أوجه التشابه بين الموسم الماضي وهذا الموسم مع وجود فرق رئيسي واحد وهو أنه بعد أن عانينا كثيرًا في أول 25 دقيقة، سجلنا من ركلة ثابتة، لقد غير ذلك مجرى المباراة".

وأضاف: "لقد استمروا في التفوق علينا لمدة 90 دقيقة، لكن هذا ساعدنا في الحصول على بعض الطاقة لمواصلة الدفاع بشكل جيد، في الموسم الماضي، لم يخلقوا الكثير من الفرص".

وواصل: "أعتقد أنهم خلقوا اليوم المزيد، لكن لم يكن الأمر أنهم أتيحت لهم الفرصة تلو الأخرى، لكن هذه المرة كانوا أكثر فاعلية في الفرص التي أتيحت لهم".

وزاد: "بالطبع، الجميع يشعر بخيبة أمل، كانت بداية الأسبوع جيدة جدًا، بالفوز على أستون فيلا وريال مدريد، ولكن إذا كنت تعتقد أنك واجهت بالفعل خصمين قويين، فإن مانشستر سيتي سيواجهك خارج ملعبه على ملعب الاتحاد، وهذا أمر صعب على أي فريق، بما في ذلك نحن، لقد كانوا الفريق الأفضل بكثير في الشوط الأول".

وعن الخسارة الخامسة وسباق الدوري، اختتم: "يجب أن نركز أولاً على تحقيق النتائج، قبل أن نفكر في ذلك والحقيقة هي أننا في المركز الثامن الآن".