كشف تقرير عن تطور في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول رغم تجديده لتعاقده في شهر أبريل الماضي مع النادي لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عبر تقرير لها اليوم الخميس، أن محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول عاجلاً أم آجلاً؛ إذ وضعت الإدارة خيارات بديله له.

وفتح مسؤولو ليفربول خط مفاوضات مع ممثلي لاعب بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليس؛ لبحث إمكانية ضمه في صيف 2026.

ووضعت إدارة ليفربول، بحسب التقرير ذاته، هدفًا آخر ضمن الترشيحات، وهو الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، والذي يُعد ضمن خطط المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي سبق أن استقدمه من بريستول سيتي عندما كان المدير الرياضي لبورنموث.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول بموسم 2025/26

محمد صلاح صاحب الـ 33 عامًا شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري 2025/26 بـ 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 خلال 838 دقيقة لعب.

