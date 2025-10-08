مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

رسالة أبو ريدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والجماهير بعد التأهل للمونديال

كتب : نهي خورشيد

10:08 م 08/10/2025
    هاني ابو ريدة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
    هاني أبو ريدة
وجَّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة تهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول والجهاز الفني وجماهير الكرة المصرية، بعد تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في التاريخ.

وأكد أبو ريدة أن هذا الإنجاز الكبير، يعود إلى تكاتف جميع الجهات المعنية ودعم الدولة المتواصل للرياضة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال الداعم الأول للرياضيين المصريين، من خلال توجيهاته المستمرة لتوفير كل مقومات النجاح.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا الدعم الكبير سيمنح الاتحاد والمنتخب دافعاً لمواصلة العمل بكل إصرار من أجل تقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية وإسعاد جماهيرها الوفية في المحافل العالمية.

ترتيب منتخب مصر بعد الصعود إلى كأس العالم

وعقب الفوز اليوم على جيبوتي، واصل الفراعنة احتلالهم صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية برصيد 23 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني ابو ريدة منتخب مصر عبدالفتاح السيسي كأس العالم مصر وجيبوتي مونديال 2026

