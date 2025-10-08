مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

هدف منتخب مصر الثاني أمام جيبوتي (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

07:29 م 08/10/2025
نجح منتخب مصر الوطني لكرة القدم في تسجيل الهدف الثاني في شباك جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، وذلك خلال اللقاء المقام بينهماً حالياً على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه، استقبلها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية متقنة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الهدف، واصل محمد صلاح أرقامه القياسية بقميص الفراعنة، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفاً، متخطيًا أساطير القارة ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وموموني داجانو وإسلام سليماني، الذين يملكون 18 هدفًا لكل منهم.

وكان الهدف الأول جاء برأسية إبراهيم عادل بعد عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو.

محمد صلاح هدف منتخب مصر الثاني مصر ضد جيبوتي التصفيات الأفريقية كأس العالم مونديال 2026

