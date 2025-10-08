هدف منتخب مصر الثاني أمام جيبوتي (فيديو)
كتب : نهي خورشيد
نجح منتخب مصر الوطني لكرة القدم في تسجيل الهدف الثاني في شباك جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، وذلك خلال اللقاء المقام بينهماً حالياً على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.
وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه، استقبلها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية متقنة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.
وبهذا الهدف، واصل محمد صلاح أرقامه القياسية بقميص الفراعنة، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفاً، متخطيًا أساطير القارة ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وموموني داجانو وإسلام سليماني، الذين يملكون 18 هدفًا لكل منهم.
وكان الهدف الأول جاء برأسية إبراهيم عادل بعد عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو.