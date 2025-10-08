هدف منتخب مصر الثاني أمام جيبوتي (فيديو)

موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

"المرة الثانية".. أكتوبر فأل خير على منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب مصر الوطني لكرة القدم في تسجيل الهدف الثاني في شباك جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، وذلك خلال اللقاء المقام بينهماً حالياً على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة من محمود حسن تريزيجيه، استقبلها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية متقنة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

⚡️ محمد صلاح يفعلها من جديد! 🇪🇬

يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه ✨#MBCMASR2 pic.twitter.com/2ueKJZujRB — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025

وبهذا الهدف، واصل محمد صلاح أرقامه القياسية بقميص الفراعنة، بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفاً، متخطيًا أساطير القارة ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وموموني داجانو وإسلام سليماني، الذين يملكون 18 هدفًا لكل منهم.

وكان الهدف الأول جاء برأسية إبراهيم عادل بعد عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو.