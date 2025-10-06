الكشف عن قائمة منتخب مصر للناشئين استعداد للمشاركة في كأس العالم

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، عن قائمة المنتخب الوطني المتجهة إلى قطر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

ويشارك منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 2 نوفمبر المقبل حتى 17 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل، حتى توجه بعثة المنتخب إلى قطر للمشاركة في المونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق وفادي وائل.

خط الدفاع: الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، محمد شريف، فارس فخري، أدهم فريد، أحمد سمير، عمار محمد السيد، مروان عصام، مهند الشامي وياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب، باسل مدحت، عمر كمال، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، محمد صبيح، إبراهيم النجعاوي، كريم جمعة وسيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزه عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي وزياد أيوب.

أقرأ أيضًا:

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاته في المستشفى (صور)

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي