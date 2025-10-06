مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن قائمة منتخب مصر للناشئين استعداد للمشاركة في كأس العالم

كتب : يوسف محمد سعيد

05:17 م 06/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 5 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكأس
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، عن قائمة المنتخب الوطني المتجهة إلى قطر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.

ويشارك منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 2 نوفمبر المقبل حتى 17 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر المقبل، حتى توجه بعثة المنتخب إلى قطر للمشاركة في المونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق وفادي وائل.

خط الدفاع: الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، محمد شريف، فارس فخري، أدهم فريد، أحمد سمير، عمار محمد السيد، مروان عصام، مهند الشامي وياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب، باسل مدحت، عمر كمال، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، محمد صبيح، إبراهيم النجعاوي، كريم جمعة وسيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزه عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي وزياد أيوب.

أقرأ أيضًا:

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاته في المستشفى (صور)

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للشباب منتخب مصر قائمة منتخب مصر للناشئين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر