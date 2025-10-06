وفاة لاعب كرة قدم سابق متأثرا بالسرطان

توفي نجم كرة القدم الرومانية، فاسيليكا جورجيو، عن عمر يناهز 44 عامًا بعد عودته من عطلة عائلية متأثرا بمرض السرطان.

وأمضى فاسيليكا جورجيو السنوات القليلة الماضية يعمل مدربًا في أكاديمية بعد اعتزاله كرة القدم، بعد أن شُخِّصت حالته لأول مرة قبل 18 شهرًا بعد فشل علاج ورم خبيث في ساقه اليمنى.

ثم ظهر ورم شحمي آخر في بطنه، وخضع لعملية جراحية في كلوج نابوكا، شمال غرب رومانيا، قبل شهرين فقط، حيث بدا كل شيء على ما يرام حتى زيارة أخته في إيطاليا، وبعدها عاد إلى المنزل يعاني من ألم شديد في منطقة بين الضلوع.

وكشفت الفحوصات انتشار السرطان إلى أجزاء متعددة من جسده، وفقًا لما أوردته "NeedToKnow"، وعاد جورجيو إلى معهد الأورام في كلوج نابوكا لتلقي علاج مكثف، لكنه توفي صباح أمس الأحد.

وكان جورجيو أحد أبرز لاعبي خط الوسط الواعدين في فريق أراد لكرة القدم وقضى موسمًا واحدًا في الدوري الروماني الممتاز، بعد انتقاله إلى نادي بيهور أوراديا في عام 2003-2004.