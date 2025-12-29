مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

جميع المباريات

إعلان

12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب

كتب : محمد عبد الهادي

04:41 م 29/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أوريلين تشواميني
  • عرض 12 صورة
    الشاب خالد
  • عرض 12 صورة
    ايتو
  • عرض 12 صورة
    حضور المغربية فاطمة، جدة نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال
  • عرض 12 صورة
    الأسطورة رابح ماجر
  • عرض 12 صورة
    زيدان_8
  • عرض 12 صورة
    رابح ماجر
  • عرض 12 صورة
    كليان مبابي
  • عرض 12 صورة
    كوندي
  • عرض 12 صورة
    كليان مبابي
  • عرض 12 صورة
    مبابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبد الهادي:
شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب توافدًا غير مسبوق لعدد كبير من أساطير كرة القدم العالمية والشخصيات البارزة، في مشهد مختلف عن النسخ الماضية، حيث حرص عدد من النجوم على دعم منتخباتهم أو مساندة لاعبين بعينهم خلال منافسات البطولة.
وكان النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان من أبرز الحضور، بعدما تواجد في المدرجات رفقة أفراد عائلته لدعم نجله لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر.
كما خطف كيليان مبابي الأنظار بتواجده رفقة والدته فايزة العماري في مدرجات البطولة، حيث حرص على دعم زميله أشرف حكيمي خلال مباريات المنتخب المغربي، إلى جانب حضوره مواجهة الكاميرون أمام كوت ديفوار، في ظل ارتباطه بأصول كاميرونية من جانب والده.
ولم يغب نجوم فرنسا الآخرون عن المشهد، حيث حضر أوريلين تشواميني مباراة الكاميرون وكوت ديفوار نظرًا لأصوله الكاميرونية، بينما تواجد عثمان ديمبيلي في مدرجات مواجهة المنتخب المغربي أمام مالي.
كما شهدت المدرجات حضور أسطورة الجزائر رابح ماجر، الذي حرص على دعم منتخب بلاده خلال مباراته أمام بوركينا فاسو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب زين الدين زيدان منتخب الجزائر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
عاجل.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أنجولا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد