12 صورة توثق حضور نجوم العالم في مدرجات أمم أفريقيا بالمغرب

كتب- محمد عبد الهادي:

شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب توافدًا غير مسبوق لعدد كبير من أساطير كرة القدم العالمية والشخصيات البارزة، في مشهد مختلف عن النسخ الماضية، حيث حرص عدد من النجوم على دعم منتخباتهم أو مساندة لاعبين بعينهم خلال منافسات البطولة.

وكان النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان من أبرز الحضور، بعدما تواجد في المدرجات رفقة أفراد عائلته لدعم نجله لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر.

كما خطف كيليان مبابي الأنظار بتواجده رفقة والدته فايزة العماري في مدرجات البطولة، حيث حرص على دعم زميله أشرف حكيمي خلال مباريات المنتخب المغربي، إلى جانب حضوره مواجهة الكاميرون أمام كوت ديفوار، في ظل ارتباطه بأصول كاميرونية من جانب والده.

ولم يغب نجوم فرنسا الآخرون عن المشهد، حيث حضر أوريلين تشواميني مباراة الكاميرون وكوت ديفوار نظرًا لأصوله الكاميرونية، بينما تواجد عثمان ديمبيلي في مدرجات مواجهة المنتخب المغربي أمام مالي.

كما شهدت المدرجات حضور أسطورة الجزائر رابح ماجر، الذي حرص على دعم منتخب بلاده خلال مباراته أمام بوركينا فاسو.