حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا أمس، على حساب نظيره فياريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني.

وشهدت مباراة الأمس، مواصلة النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد، التألق رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل هدف في فوز فريقه أمس على فياريال.

وبهدف مبابي أمس في مرمى فياريال، تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 40 في الدوري الإسباني، خلال 42 مباراة فقط خاضها مع ريال مدريد، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 40 هدف مع الفريق أيضًا في نفس العدد من المباريات.

ويحتل النجم الفرنسي كليان مبابي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 9 أهداف، يليه جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد برصيد 6 أهداف.

وفي سياق متصل، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، جمعهم من 8 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

