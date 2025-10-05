أهداف إشبيلية في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق إشبيلية في التقدم برباعية مقابل هدف على نظيره برشلونة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني.
وسجل أهداف إشبيلية كل من أليكسيس سانشيز الذي أحرز الهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 13، ثم أضاف إسحاق روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم جاء خوسيه كارمونا بالهدف الثالث في الدقيقة 90، واختتم أكور أدامز بالهدف الرابع في الدقيقة 6+90.
وبهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني.
إشبيلية يعزز تقدمه بهدف ثان#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/vEr69EqNTv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2025
⚽🔥 هدف أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء!— Sport mustafa (@mustafasino1984) October 5, 2025
🆚 إشبيلية 0-1 برشلونة#برشلونة #الليغا #هدف pic.twitter.com/nOttNGd7rz
🔥⚽️ كارمونا يقضي على آمال برشلونة بتسجيله الهدف الثالث #الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/Dl7KbFegnq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2025
🚨🇪🇸 لقد جعلها أكور آدامز الآن أربعة لإشبيلية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— ™ 90+ (@_90TM) October 5, 2025
إشبيلية 4-1 برشلونة.
pic.twitter.com/19TCGPsC0v