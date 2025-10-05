أهداف إشبيلية في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)

مباريات الأمس
نجح فريق إشبيلية في التقدم برباعية مقابل هدف على نظيره برشلونة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف إشبيلية كل من أليكسيس سانشيز الذي أحرز الهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 13، ثم أضاف إسحاق روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم جاء خوسيه كارمونا بالهدف الثالث في الدقيقة 90، واختتم أكور أدامز بالهدف الرابع في الدقيقة 6+90.

وبهذا الفوز رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني.

