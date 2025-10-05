العدد الأكبر في التاريخ.. المواهب الإنجليزية تُهاجر للدوريات الكبرى

لم يمضِ سوى شهرين على موسم 2025-2026، لكن عددًا قياسيًا من اللاعبين الإنجليز بلغ 33 لاعبًا شاركوا في الدوريات الكبرى في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، ويُعد هذا العدد الأكبر على الإطلاق في موسم واحد.

وفي عام 2017، انتهى غياب اللاعبين الإنجليز عن الدوري الألماني الذي استمر لعقد من الزمان، بانتقال ريس أكسفورد، وريان كينت، وكايلين هيندز، وجادون سانشو، إلى أندية ألمانية من الدرجة الأولى، بجانب مانديلا إيجبو، لاعب سابق في أكاديمية كريستال بالاس، والذي انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في سن الـ 20 عاما، وكان الأكبر سنًا بين اللاعبين الخمسة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية انتقال نجوم المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وكونور جالاجر (تشيلسي)، وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، من أندية طفولتهم إلى الدوري الإسباني.

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونيخ بعد قرابة عقدين من الزمن في توتنهام هوتسبير، وهو لاعب آخر اختار قضاء أوج عطائه خارج وطنه إنجلترا.

لكن الأمر يتعلق في المقام الأول باللاعبين الشباب، الذين يجدون فرصهم في الفريق الأول محدودة بعد تخرجهم من الأكاديميات، فيتجهون إلى أوروبا القارية.

ودّع ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، جاريل كوانساه في يوليو، وتايلر مورتون في الشهر التالي، حيث انتقلا إلى باير ليفركوزن الألماني وليون الفرنسي على التوالي.

وأصبح كارني تشوكويميكا، لاعب الوسط المهاجم الذي انتقل من أستون فيلا إلى تشيلسي في عام 2022، لاعبا لنادي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في الانتقالات الصيفية، كما رفض سي جيه إيجان، لاعب منتخب إنجلترا الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في يونيو، عرضًا لعقد جديد من بيرنلي من أجل الانضمام إلى مارسيليا الفرنسي.

وفي ستة من المواسم السبعة الماضية، ارتفع عدد الإنجليز الذين يلعبون في الدوريات الكبرى في القارة، ومن حيث إجمالي دقائق مشاركتهم، تضاعف عددهم 15 مرة في موسم 2024-2025 مقارنةً بموسم 2017-2018.

وتاريخيًا، برز بعض الإنجليز في الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى: لعب ستيف ماكمانامان، ومايكل أوين، وجوناثان وودجيت، وديفيد بيكهام مع ريال مدريد في أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأمضى جيرمين بينانت عامًا واحدًا في نادي إسباني آخر، ريال سرقسطة، أما بيكهام، وجوي بارتون (مارسيليا)، وجو كول (ليل)، فقد أمضوا جميعًا موسمًا في الدوري الفرنسي الممتاز في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حيث أنهى بيكهام مسيرته الكروية في باريس سان جيرمان، بعد ستة مواسم قضاها في لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي، تخللتها إعارتان إلى ميلان الإيطالي.

سار عدد من اللاعبين الإنجليز الآخرين على نفس النهج، جود بيلينجهام، والآن شقيقه جوب، وجيمي جيتنز، وتشوكويميكا، إلى جانب سانشو نجم بوروسيا دورتموند السابق.