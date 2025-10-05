وفاة الأب وعمل الأم في الشوارع.. إيجور تياجو من عامل بناء إلى تدمير مانشستر

يواجه جود بيلينجهام خطر فقد مكانته داخل نادي ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، بسبب المشاكل العائلية التي أحاطت به خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن والد بيلينجهام شوهد وهو يتحدث مع أحد أفراد الأسرة المقربين أثناء إحدى المباريات، بينما ابتعدت دينيس عن المحادثة التي كان زوجها طرفا فيها.

وأضافت الصحيفة أن هناك أجواء توتر خطيرة تحيط بالعائلة، وهو ما يجعل جوبي يشعر حاليا بانعدام الأمن بشكل كبير ويضعه تحت ضغوط.

كما انتشرت صورة أظهرت والدة بيلينجهام تجلس بعيدا عن والده في مدرجات مباراة شقيقه جوبي مع بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع.

ليست هذه المرة الأولى التي يُسلَّط فيها الضوء على والدي بيلينجهام في الأسابيع الأولى من الموسم، حيث أفادت التقارير بمنعهما من دخول غرفة ملابس دورتموند بعد أن حاول والده مواجهة مدرب جوبي عندما أخرج اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بين شوطي إحدى المباريات.

يُذكر أن بيلينجهام يعاني من سوء المستوى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى جلوسة على مقاعد البدلاء في مباراتي كيرات في دوري أبطال أوروبا، وفياريال بالدوري الإسباني، بينما تم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا.