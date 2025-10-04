من الملاعب المصرية إلى فرنسا.. علاء السعيد يكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في

يختتم منتخب نيوزيلندا مشواره بدور المجموعات من النسخة الجارية في كأس العالم للشباب بمواجهة نظيره الياباني.

موعد مباراة نيوزيلندا و اليابان في كأس العالم للشباب

منتخب نيوزيلندا يلتقي نظيره الياباني عند الثانية من صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتعد المباراة مهمة لمنتخب مصر ففي حال فوز منتخب اليابان بهدفين أو أكثر وفوز منتخب مصر على نظيره التشيلي في المباراة التي ستجمعهما بالتوقيت ذاته بهدفين أو أكثر سيتأهل المنتخب الوطني إلى دور ثمن النهائي.

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للشباب قبل مباراة الجولة الثالثة:

1) اليابان: 6 نقاط

2) تشيلي: 3 نقاط

3) نيوزيلندا: 3 نقاط

4) مصر: 0

