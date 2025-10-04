مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

0 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

"مهمة لمصر".. موعد مباراة نيوزيلندا واليابان في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

12:47 ص 04/10/2025
يختتم منتخب نيوزيلندا مشواره بدور المجموعات من النسخة الجارية في كأس العالم للشباب بمواجهة نظيره الياباني.

موعد مباراة نيوزيلندا و اليابان في كأس العالم للشباب

منتخب نيوزيلندا يلتقي نظيره الياباني عند الثانية من صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتعد المباراة مهمة لمنتخب مصر ففي حال فوز منتخب اليابان بهدفين أو أكثر وفوز منتخب مصر على نظيره التشيلي في المباراة التي ستجمعهما بالتوقيت ذاته بهدفين أو أكثر سيتأهل المنتخب الوطني إلى دور ثمن النهائي.

جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للشباب قبل مباراة الجولة الثالثة:

1) اليابان: 6 نقاط
2) تشيلي: 3 نقاط
3) نيوزيلندا: 3 نقاط
4) مصر: 0

