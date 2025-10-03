من الملاعب المصرية إلى فرنسا.. علاء السعيد يكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في

قضت محكمة سنايرزبروك كراون بحبس جاريث فيكارز، الحكم المساعد السابق في الدوري الإنجليزي، بتهمة ارتكابه سلسلة من الجرائم الجنسية بحق فتيات قاصرات.

واعترف فيكارز صاحب الـ47 عاماً والمقيم في مدينة ميلتون كينز، بارتكاب جرائم منها التواصل الجنسي مع أطفال، لقاء طفل عقب استدراجه جنسياً، التحريض على نشاط جنسي مع قاصر، والمشاركة في نشاط جنسي مع طفلة.

وأشارت تقارير بريطانية بأن الجرائم ارتُكبت على مدى ثلاث سنوات بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2024، واستهدفت ثلاث فتيات تبلغ أعمارهن 15 عاماً، وفق ما جاء في تقرير محكمة سنايرزبروك كراون.

وجاء قرار المحكمة بسجنه 13 عاماً ونصف، مع إضافة ثلاث سنوات ونصف أخرى تحت المراقبة بعد الإفراج، إذ قالت القاضية كارولاين إنجليش في حكمها: "لقد تعمدت استهداف هؤلاء الفتيات الثلاث بسبب صغر أعمارهن، واستغليت ضعفهن بشكل متكرر".

وأضافت القاضية أن رغم اعتراف فيكارز بالذنب، إلا أنه لم يعترف بوضوح بميوله الجنسية تجاه الفتيات القاصرات، وهو ما كشفته رسائله لضحاياه وشهادة صديقته السابقة التي قالت إنه كان يطلب منها ارتداء زي مدرسي.

كشفت المدعية العامة تشارلوت نيويل أن فيكارز استدرج ضحاياه عبر تطبيق "سناب شات"، وأخبر إحداهن أن التواصل عبر واتساب أكثر خطورة، كما ادعى في البداية أنه يعمل "معلماً"، مشيرة إلى أن الضحية كانت تبحث عن من يستمع إليها في ظل شعورها بالوحدة، إلا أن المتهم استغل ذلك وحوّل العلاقة إلى استغلال جنسي.

في الجلسة، قرأت إحدى الضحايا بياناً قالت فيه: "كنت تعتبر عالمي كله، وثقت بك لثلاث سنوات، لكنك خدعتني بكلماتك الطيبة واهتمامك، الآن أدركت أنك كنت تبحث فقط عن فتاة صغيرة يسهل التلاعب بها

بينما قالت ضحية أخرى في بيان قرأته: "أصبحت أعاني من كوابيس متكررة، وأعيش صدمة نفسية جعلتني أفقد ثقتي بالآخرين، لا أظن أنني سأجد السعادة مجدداً".