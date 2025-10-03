موقف مصابي ليفربول من لقاء تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من الملاعب المصرية إلى فرنسا.. علاء السعيد يكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، موقف مصابي الريدز، قبل مواجهة تشيلسي، المقرر لها مساء غدا السبت، في الدوري الإنجليزي.

ويتابع ليفربول جاهزية الثنائي فيديريكو كييزا وهوجو إيكيتيكي لمواجهة تشيلسي، ولم يكن كييزا ضمن تشكيلة الريدز التي سافرت إلى إسطنبول لخوض مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، نتيجة لشكوى تتعلق باللياقة البدنية.

قال المدرب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة اليوم: "سيتدرب هوجو اليوم مجددًا، وسنرى حالته، وينطبق الأمر نفسه على فيديريكو، علينا أن ننتظر ونرى حالتهما بعد الحصة التدريبية".

ويفقد ليفربول جهود حارس المرمى أليسون بيكر، بعدما غادر الملعب، مساء الثلاثاء الماضي.

قال سلوت عن الجدول الزمني لعودة بيكر: "يعتمد ذلك أيضًا على سرعة تعافيه. لذا، من الواضح أنه لن يلعب يوم السبت، وسأكون متفاجئًا لو شارك في أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي".

من المقرر أن يغيب جيوفاني ليوني عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي التي تعرض لها أمام ساوثهامبتون.