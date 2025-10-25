أنطوان بيل لمصراوي: يجب على صلاح استعادة مستواه قبل التفكير في الرحيل عن

شارك مصطفى محمد بديلاً في فوز فريقه نانت على مستضيفه باريس خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

نتيجة مباراة نانت وباريس

وفاز فريق نانت بهدفين مقابل هدف على مستضيفه باريس إذ افتتح يوسف العربي التسجيل لفريق نانت بالدقيقة (2) قبل أن يتعادل سمير شرقي لفريق باريس بالدقيقة (15) ثم خطف ماتيس الهدف الثاني بالدقيقة (38).

إحصائيات مصطفى محمد مع نانت أمام باريس

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري بصفوف نانت مصطفى محمد بديلاً لزميله يوسف العربي بالدقيقة (70).

مصطفى محمد فاز بـ 3 التحامات أرضية من أصل 4 ، فيما لمس الكرة 11 مرة مررها 9 مرات بطريقة صحيحة، فيما نجح بمراوغتين من أصل ثلاث مراوغات قام بها.

وتعرض مصطفى محمد لخطأ خلال اللقاء أُصيب على إثره وخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.



