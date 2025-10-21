مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة برشلونة أمام أولمبياكوس، ومواجهة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد أولمبياكوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

كايرات ألماتي ضد أيه أي بافوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8

آرسنال ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

بايرن ليفركوزن ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

كوبنهاجن ضد بوروسيا دورتموند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

نيوكاسل يونايتد ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

أيندهوفن ضد نابولي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

يونيون سان ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

فياريال ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

ملبورن سيتي ضد بوريرام يونايتد - 10:45 صباحا - بي إن سبورت 5

تشينغدو ضد جوهور - 1:00 مساء - بي إن سبورت 5

أولسان هيونداي ضد سانفريس - 1:00 - بي إن سبورت 4

شنغهاي ضد ماتشيدا - 3:15 مساء - بي إن سبورت 4

شباب الأهلي ضد ناساف كارشي - 7:00 مساء - بي إن سبورت 3

الهلال ضد السد - 9:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

