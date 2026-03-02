حكومة قبرص: سنحتج على استخدام القواعد العسكرية البريطانية

أعلنت حكومة قبرص، أنها ستقدم احتجاجاً إلى حكومة المملكة المتحدة للتعبير عن استيائها من استخدام القواعد العسكرية البريطانية في قبرص.

قال المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، يوم الاثنين، إن السلطات القبرصية تلقت تأكيدات من مسؤولين بريطانيين "على جميع المستويات" بأن القواعد ستستخدم فقط "بصفة إنسانية بحتة".

وفيما سبق أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد أنه وافق على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن هجمات على صواريخ إيران ومواقع إطلاقها.

نشر رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس يوم الأحد على موقع إكس تويتر سابقًا، أنه تلقى تأكيدات من ستارمر بأن القواعد لن تُستخدم في أي عمل هجومي ضد إيران.