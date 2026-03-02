أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضها اتفاقيات مشروعات النقل المعروضة على مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.

وقالت "سعيد"، خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي: "نرفض مزيدًا من الديون والأعباء على المصريين".

وأضافت: "كنت أترقب من الحكومة أن تقدم رؤية لمعالجة التضخم وضمان تحسين أحوال المواطنين، لكن تصرفات الحكومة لا تتماشى مع تصريحاتها".

وتابعت: "نحن أمام أربع قروض مرة واحدة، فماذا أقول للمواطن في هذه الظروف؟".

وأوضحت: الضرورة الملحة أن يطمئن المصريون على مستقبلهم، وأي أعباء ثقيلة لن يتحملها المواطنون، كفاية قروض على المصريين، هنسد منين هذه القروض؟ من الضرائب؟ وهل لدينا مشروع تنموي واحد يغطي هذه القروض؟.

