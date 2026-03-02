تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، وأبراج وبحيرات الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

رافق الوزير، الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، واستَمعت إلى شرح تفصيلي عن المشروع وموقف تنفيذ مختلف بنود الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية، والذي يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان لتفقد مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون من برج أيقوني واحد بعدد 67 طابقًا بارتفاع 307 أمتار، بالإضافة إلى عدد 2 طابق بدروم، كما يتضمن المشروع أربعة أبراج سكنية بارتفاع 200 متر لكل برج.

وصعدت وزيرة الإسكان إلى الدور 66 بالبرج الأيقوني، وتابعت الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع وتشطيب الواجهات، بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروع بحيرات داون تاون "اللاجونز"، وهو مشروع سياحي وترفيهي فاخر في مدينة العلمين الجديدة، يمتد على 745 فدانًا، مع مساحة تطوير 350 فدانًا، ويعتمد المشروع على شبكة مترابطة من 11 بحيرة صناعية بمساحة مياه إجمالية 226,530 م²، وسبع جزر وظيفية تشمل وحدات إقامة فاخرة، مرافق رياضية وترفيهية، مسرحًا، حدائق مائية، ومناطق فعاليات، ويضم كورنيشًا بمساحة 222,084 م² للأنشطة التجارية والترفيهية والمسطحات الخضراء، كما يضم 109 مبانٍ بتصميم متكامل مع المسطحات المائية.