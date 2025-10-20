المغرب ليس الأول.. منتخب أفريقي حقق كأس العالم للشباب في القاهرة

حصد منتخب المغرب بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

وأصبح المنتخب المغربي هو الأول الذي يحصد مونديال الشباب بين العرب عبر التاريخ، لكنه ليس الأول في القارة الأفريقي.

وكانت مصر شاهدة على تتويج منتخب غانا ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما كأول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز على حساب البرازيل

وبعد أن احتلت غانا المركز الثاني في بطولتي 1993 و2001، توجت باللقب في 2009، لتصبح أول دولة أفريقية تفوز باللقب.

وواجهت غانا منافسها البرازيلي في نهائي 1993 وخسرت بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وكان أندريه أيو قائداً لغانا، الذي أصبح فيما بعد صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في تاريخ البلاد.

