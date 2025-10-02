مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري المؤتمر الأوروبي

آيك لارانكا

2 0
22:00

الكمار

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

30 31
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

0 1
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فنربخشة

2 1
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

ليون

2 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

فينورد

0 0
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

2 1
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

بازل

1 0
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

بورتو

1 1
22:00

سرفينا زافيزدا

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح وكريم أحمد مرشحان لجائزة في ليفربول.. ما التفاصيل؟

كتب : مصراوي

10:11 م 02/10/2025

محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "هدف الشهر" عن شهر سبتمبر الماضي، داعيًا جماهيره للمشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي لاختيار الهدف الأفضل.

وضمت القائمة 12 هدفًا تم تسجيلها من مختلف فرق النادي، سواء الفريق الأول للرجال أو السيدات أو فرق الأكاديمية، وشهدت تواجدًا لافتًا للثنائي المصري محمد صلاح وكريم أحمد.

وينافس محمد صلاح على الجائزة بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا، بينما يتواجد الشاب المصري كريم أحمد ضمن القائمة بهدفه الرائع في مرمى جالاتا سراي ضمن منافسات دوري الأبطال للشباب.

كما تشمل الترشيحات هدفين للمهاجم هوجو إيكتيكي أمام ساوثهامبتون وإيفرتون، إلى جانب هدف ألكسندر إيزاك في مرمى ساوثهامبتون، ورأسية فيرجيل فان دايك ضد أتلتيكو مدريد، إضافة إلى هدف ريان جرافنبيرخ في شباك إيفرتون، والذي يتصدر التصويت حتى الآن بنسبة 60%.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كريم أحمد ليفربول محمد صلاح وكريم أحمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025