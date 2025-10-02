محمد صلاح وكريم أحمد مرشحان لجائزة في ليفربول.. ما التفاصيل؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "هدف الشهر" عن شهر سبتمبر الماضي، داعيًا جماهيره للمشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي لاختيار الهدف الأفضل.

وضمت القائمة 12 هدفًا تم تسجيلها من مختلف فرق النادي، سواء الفريق الأول للرجال أو السيدات أو فرق الأكاديمية، وشهدت تواجدًا لافتًا للثنائي المصري محمد صلاح وكريم أحمد.

وينافس محمد صلاح على الجائزة بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا، بينما يتواجد الشاب المصري كريم أحمد ضمن القائمة بهدفه الرائع في مرمى جالاتا سراي ضمن منافسات دوري الأبطال للشباب.

كما تشمل الترشيحات هدفين للمهاجم هوجو إيكتيكي أمام ساوثهامبتون وإيفرتون، إلى جانب هدف ألكسندر إيزاك في مرمى ساوثهامبتون، ورأسية فيرجيل فان دايك ضد أتلتيكو مدريد، إضافة إلى هدف ريان جرافنبيرخ في شباك إيفرتون، والذي يتصدر التصويت حتى الآن بنسبة 60%.