بالشمع الأحمر.. صورة من قرار الصحة لإغلاق "مصحة المريوطية"

كتب : أحمد جمعة

04:36 م 28/12/2025 تعديل في 04:50 م

اغلاق مصحة المريوطية

أغلقت وزارة الصحة والسكان، مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في المريوطية بالجيزة "بالشمع الأحمر"، والتي هرب منها مرضى بشكل جماعي صباح اليوم الأحد.

ونفذت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قرار الإغلاق، مع التشديد على عدم فض الأختام أو كسر الشمع الأحمر إلا بعد الرجوع إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة والنيابة الجزئية المختصة، تفاديًا للمساءلة القانونية، كما علقت "ورقة رسمية" بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية.

وأحالت الوزارة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بإدارة منشأة غير مرخصة، ومزاعم تعرض المرضى داخلها لانتهاكات.

لمزيد من التفاصيل:

بعد هروب مرضى الإدمان.. تحرك عاجل من الصحة بشأن "مصحة المريوطية"

اغلاق مصحة المريوطية مصحة المريوطية وزارة الصحة

