مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"لله ما أعطى وله ما أخذ".. الموت يفجع الفلسطيني حامد حمدان

كتب : محمد عبد الهادي

01:29 م 28/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    عدي الدباغ وحامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف فريق بتروجيت، خبرًا صادمًا اليوم الأحد، بوفاة أحد أفراد عائلته.

ونشر حامد حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: " بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت".

وتابع: "لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فجعنا صباح اليوم بوفاة خالي الحبيب (محمد أبو منصور أبو فادي".

واختتم: "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

جدير بالذكر أن حامد حمدان يتصدر حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة، لارتباط اسمه بمفاوضات مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان رئيس نادي بتروجيت قد صرح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب لم يتلق عروضًا رسمية حتي الآن سوي من نادي الزمالك وهناك اتفاق للانتقال إليه".

إقرأ أيضًا..

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

"المصري الأول".. منصب جديد لمحمود فايز في الاتحاد الأفريقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان الزمالك وفاة خال حامد حمدان الفلسطيني حامد حمدان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط 22 متهمًا | محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة