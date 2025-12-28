"لله ما أعطى وله ما أخذ".. الموت يفجع الفلسطيني حامد حمدان

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

تلقي اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف فريق بتروجيت، خبرًا صادمًا اليوم الأحد، بوفاة أحد أفراد عائلته.

ونشر حامد حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: " بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت".

وتابع: "لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فجعنا صباح اليوم بوفاة خالي الحبيب (محمد أبو منصور أبو فادي".

واختتم: "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

جدير بالذكر أن حامد حمدان يتصدر حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة، لارتباط اسمه بمفاوضات مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان رئيس نادي بتروجيت قد صرح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب لم يتلق عروضًا رسمية حتي الآن سوي من نادي الزمالك وهناك اتفاق للانتقال إليه".

إقرأ أيضًا..

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

"المصري الأول".. منصب جديد لمحمود فايز في الاتحاد الأفريقي



