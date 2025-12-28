بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

مازالت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، متواصلة حتى كتابة هذه السطور، وسط غموض حول مصيره في الميركاتو الشتوي.

وكان نادي برشلونة قد تقدم بعرضًا رسميًا لضم مهاجم الأهلي الشاب، إلا أن الصفقة متعطلة لضعف المقابل المادي، ولكن النادي الكتالوني قدم عرضًا ثانيًا للنادي الأهلي.

ما آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبدالكريم؟

كشف صحيفة (SPORT) الكتالونية، أن نادي برشلونة قدم عرضًا مرضيًا للنادي الأهلي لضم اللاعب حمزة عبدالكريم، في ظل وجود رغبة متبادلة من النادي واللاعب لارتداء قميص برشلونة.

وأوضحت الصحيفة: "نادي برشلونة ينتظر الأن رد النادي الأهلي على العرض المقدم، والقرار النهائي لاتمام الصفقة يقف الأن بيد رئيس النادي محمود الخطيب".

وأشار التقرير أن نادي برشلونة يثق في قبول الأهلي للعرض الأخير ويأمل في اتمام الصفقة لضمه في يناير بشكل رسمي".

