كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

"القرار النهائي بيد الخطيب".. آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبدالكريم

كتب : محمد عبد الهادي

03:17 م 28/12/2025
مازالت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني لضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، متواصلة حتى كتابة هذه السطور، وسط غموض حول مصيره في الميركاتو الشتوي.

وكان نادي برشلونة قد تقدم بعرضًا رسميًا لضم مهاجم الأهلي الشاب، إلا أن الصفقة متعطلة لضعف المقابل المادي، ولكن النادي الكتالوني قدم عرضًا ثانيًا للنادي الأهلي.

ما آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبدالكريم؟

كشف صحيفة (SPORT) الكتالونية، أن نادي برشلونة قدم عرضًا مرضيًا للنادي الأهلي لضم اللاعب حمزة عبدالكريم، في ظل وجود رغبة متبادلة من النادي واللاعب لارتداء قميص برشلونة.

وأوضحت الصحيفة: "نادي برشلونة ينتظر الأن رد النادي الأهلي على العرض المقدم، والقرار النهائي لاتمام الصفقة يقف الأن بيد رئيس النادي محمود الخطيب".

وأشار التقرير أن نادي برشلونة يثق في قبول الأهلي للعرض الأخير ويأمل في اتمام الصفقة لضمه في يناير بشكل رسمي".

حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة أخبار الأهلي الخطيب

