بالصور| محمود حميدة ومحمود سعد يشاركان في جنازة داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

02:10 م 28/12/2025
    الإعلامي الكبير محمود سعد
    المخرج محمد ياسين
    الفنان محمود حميدة
    محمود سعد
    الفنان الكبير محمود حميدة

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

ودّع النجم محمود حميدة، المخرج الكبير داوود عبدالسيد، وتواجد في جنازة التي تخرج من كنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة، كما حرص على التواجد الإعلامي الكبير محمود سعد.

وكان من بين أول الحضور: الفنان أحمد كمال، والفنانة فيدرا، المخرج محمد ياسين، كما تواجد المخرج الكبير علي بدرخان والموسيقار راجح داوود.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

محمود حميدة محمود سعد داوود عبدالسيد كنيسة مارمرقس مصر الجديدة

