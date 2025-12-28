مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"للمرة الثانية".. رد فعل غريب لجمهور السنغال بعد التعادل مع الكونغو (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

12:08 م 28/12/2025
قدمت جماهير منتخب السنغال، لفتة رائعة في مباراة فريقها أمس السبت، ضد الكونغو الديمقراطية، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت مباراة السنغال والكونغو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأجل حسم بطاقتي العبور لدور الـ 16 للجولة الثالثة.

ماذا فعلت جماهير السنغال بعد التعادل مع الكونغو

قام جمهور منتخب السنغال عقب المباراة، بجمع أكياس "بلاستيك"، وتنظيف المدرجات من المخلفات ورائهم.

هذا الفعل للجمهور السنغالي لا يعد المرة الأولي، حيث قاموا أيضًا بتنظيف المدرجات في مباراتهم الأولى أمام بوتسوانا.

هذا الفعل لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور المتابع، الذي أثنى على تصرفهم الإيجابي.

منتخب السنغال كأس الامم الأفريقية

