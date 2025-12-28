بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

قدمت جماهير منتخب السنغال، لفتة رائعة في مباراة فريقها أمس السبت، ضد الكونغو الديمقراطية، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت مباراة السنغال والكونغو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأجل حسم بطاقتي العبور لدور الـ 16 للجولة الثالثة.

ماذا فعلت جماهير السنغال بعد التعادل مع الكونغو

قام جمهور منتخب السنغال عقب المباراة، بجمع أكياس "بلاستيك"، وتنظيف المدرجات من المخلفات ورائهم.

هذا الفعل للجمهور السنغالي لا يعد المرة الأولي، حيث قاموا أيضًا بتنظيف المدرجات في مباراتهم الأولى أمام بوتسوانا.

هذا الفعل لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور المتابع، الذي أثنى على تصرفهم الإيجابي.