هدف بريان مبيومو في مرمى ليفربول يسجل رقما قياسيا في مواجهات الفريقين

سجلت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقامة حاليا، على ملعب "الأنفيلد"، رقما قياسيا، في تاريخ مواجهات الفريقين معا بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويلاقي فريق ليفربول حاليا نظيره مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح بريان مبيومو لاعب مان يونايتد، الهدف الأول لليونايتد، في الدقيقة الثانية من اللقاء، الذي يجمع بينهما حاليا "البريميرليج".

وتعد هذه المرة الثانية، في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول، التي يتم خلالها تسجيل هدف في أول دقيقتين من المباراة، حيث حدث الأمر مرة وحيدة في عام 1995، حينما سجل نيكي بات لاعب مان يونايتد هدف للشياطين الحمر، في مرمى الريدز في أول دقيقتين من اللقاء.

والجدير بالذكر، أن الشوط الأول من مباراة ليفربول ومان يونايتد، انتهى بتقدم اليونايتد بهدف دون مقابل.

