استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟

أشاد سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي السابق وإشبيلية الحالي، بالدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقال سيزار أزبيليكويتا، في حوار مع موقع ''Flashscore'': "صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بلا شك، ثبات مستواه وعدد مبارياته التي لعبها والألقاب التي فاز بها الأهداف التي سجلها، كل هذا استثنائي'".

وأضاف: ''عندما تلعب ضده يجب عليك التركيز طوال المباراة لأنه لاعب يجيد المراوغة، إنه عدواني للغاية ويهاجم المساحات ببراعة'".

واختتم أزبيليكويتا الذي زامل محمد صلاح في تشيلسي: "''بمجرد دخوله منطقة الجزاء يمكنه التسديد بسرعة فائقة، بقدمه اليمنى أو اليسرى لذا فهو لاعب يجبرك على الحذر في كل ثانية من المباراة وهذه حقيقة''.