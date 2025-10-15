إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

"مشاعر لا توصف".. أول تعليق من نجل زيدان بعد مشاركته الأولي مع الجزائر

كشف إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سر مشاركته في مؤتمر السلام الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، وشهد توقيع اتفاقية إيقاف الحرب في غزة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "إنه أمر مهم حقا بالنسبة للفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه، فيفا ستساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى".

وأضاف: "بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 67 ألف شخص، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب، يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة وإعطاء الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة".

واختتم: "وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة، كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا



طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟



