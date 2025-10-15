مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

27 24
17:00

كينشاسا

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

20 37
15:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام

كتب : هند عواد

04:12 م 15/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (2)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (7)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (6)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (5)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (10)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (9)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (4)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (1)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رفقة ترامب (8)
  • عرض 11 صورة
    إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سر مشاركته في مؤتمر السلام الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، وشهد توقيع اتفاقية إيقاف الحرب في غزة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "إنه أمر مهم حقا بالنسبة للفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه، فيفا ستساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى".

وأضاف: "بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 67 ألف شخص، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب، يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة وإعطاء الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة".

واختتم: "وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة، كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".

اقرأ أيضًا:
تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنفانتينو مؤتمر السلام دور فيفا في إعمار غزة إيقاف الحرب في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة