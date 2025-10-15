مباريات الأمس
حقيقة إصدار المغنية العالمية "ريهانا" أغنية لمحمد صلاح

كتب : هند عواد

03:43 م 15/10/2025
زعم بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، إصدار المغنية العالمية، البربادوسية ريهانا، أغنية للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعنوان: "محمد صلاح، ملك ليفربول المصري".

ونشرت قناة تحمل اسم "Celebrity Music Videos" على منصة "يوتيوب"، ويتابعها 26.1 ألف شخص، مقطع فيديو موسيقي، تغني فيه ريهانا لمحمد صلاح، وتقول فيه: "فخر مصر وملك ليفربول الذي لا يُقهر. يجسّد هذا المقطع روح النصر والمجد والشغف، حيث يتحد المشجعون لتكريم رحلته من النيل إلى أنفيلد. اشعر بقوة الجوقة، وهدير الجمهور، وطاقة البطل الحقيقي. محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم، إنه أسطورة، رمز للنصر، وملك ليفربول المصري".

الصفحة الرسمية للفنانة ريهانا على يوتيوب

وشاهد هذا المقطع 98 ألفًا و263 شخصًا، ونوهت القناة في الوصف أن هذا المقطع مفهوم موسيقي مولد بالذكاء الاصطناعي لأغراض الترفيه فقط.

