إعلان

بركلتي جزاء.. لاعب الجزائر يخطف الصدارة من محمد صلاح

كتب : هند عواد

11:14 م 14/10/2025
    الجزائري محمد الأمين عمورة (2)
    الجزائري محمد الأمين عمورة (5)
    الجزائري محمد الأمين عمورة (6)
    الجزائري محمد الأمين عمورة (4)
    الجزائري محمد الأمين عمورة (1)

خطف الجزائري محمد الأمين عمورة، صدارة هدافي التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وكان محمد صلاح منفردًا بصدارة الهدافين، برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن محمد الأمين عمورة.

وقفز محمد الأمين عمورة إلى صدارة الهدافين، بعدما سجل هدفين، خلال مباراة الجزائر وأوغندا، التي أُقيمت مساء اليوم، في ختام التصفيات.

وجاء هدفا محمد الأمين عمورة، في الدقيقتين 81 و99 عن طريق ركلتي جزاء، لينتهي اللقاء بفوز محاربي الصحراء بنتيجة 2-1.

