مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

2 2
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

1 3
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

كتب : مصطفى الجريتلي

08:16 م 13/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    صلاح وأحمد سعد
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (6)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكاميرون صورة من سجلات وكشوفات المرشحين بالانتخابات الرئاسية ببلادهم تضمنت صورة لمحمد صلاح.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوت أفريكا"، مساء أمس السبت، فأن الصورة حملت اسمًا يتكون من مجموعة أحرف متتابعة بشكل عشوائي مما أثار الجدل حول نزاهة الانتخابات في بلادهم.

وأكد الموقع ذاته نقلاً عن صحفيين بالكاميرون أن صورة محمد صلاح تواجدت بالفعل بالموقع الرسمي للجنة الانتخابات في الكاميرون.

ويتنافس 12 مرشحًا بالانتخابات الرئاسية في الكاميرون التي أُقيمت مساء يوم أمس؛ إذ من المقرر أن تُعلن النتائج النهائية يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتواجد محمد صلاح مساء يوم أمس الأحد باستاد القاهرة للاحتفال مع المنتخب بالتأهل لكأس العالم 2026 على هامش مباراة مصر وغينيا بيساو بالجولة الأخيرة من التصفيات والتي فاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف.

محمد صلاح (7)

اقرأ أيضًا:
" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

حضور الأبيض.. قرار عاجل بشأن شكوى زيزو ضد نادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح انتخابات الرئاسة بالكاميرون الكاميرون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟