تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكاميرون صورة من سجلات وكشوفات المرشحين بالانتخابات الرئاسية ببلادهم تضمنت صورة لمحمد صلاح.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوت أفريكا"، مساء أمس السبت، فأن الصورة حملت اسمًا يتكون من مجموعة أحرف متتابعة بشكل عشوائي مما أثار الجدل حول نزاهة الانتخابات في بلادهم.

وأكد الموقع ذاته نقلاً عن صحفيين بالكاميرون أن صورة محمد صلاح تواجدت بالفعل بالموقع الرسمي للجنة الانتخابات في الكاميرون.

ويتنافس 12 مرشحًا بالانتخابات الرئاسية في الكاميرون التي أُقيمت مساء يوم أمس؛ إذ من المقرر أن تُعلن النتائج النهائية يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتواجد محمد صلاح مساء يوم أمس الأحد باستاد القاهرة للاحتفال مع المنتخب بالتأهل لكأس العالم 2026 على هامش مباراة مصر وغينيا بيساو بالجولة الأخيرة من التصفيات والتي فاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف.

