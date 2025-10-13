خلال 3 سنوات.. المنتخبات المغربية تصنع المجد

تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على أمريكا بثلاثية مقابل هدف.

وضرب المنتخب المغربي موعدا مع التاريخ، عندما يلاقي نظيره فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب، بعد فوز الديوك على النرويج بثنائية مقابل هدف.

وكان المنتخب المغربي حصد برونزية أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على مصر بسداسية دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء ذلك بعد عامين من الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي الأول في كاٍ العالم 2022 بقطر، بعدما فاز على البرتغال بهدف دون رد في دور الثمانية.

وخسر نسور قرطاج أمام فرنسا في نصف النهائية بهدفين دون رد، قبل أن يحتل المركز الرابع بعد الخسارة من كرواتيا في مباراة البرونزية.

