كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 1
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

عناق تريزيجيه وإبراهيم عادل.. 20 صورة ترصد احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

كتب : محمد القرش

12:33 ص 13/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    24f3afbb-1658-4c58-a474-0891f61e331c
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (6)
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (5)
  • عرض 20 صورة
    ed42867f-426d-480d-995c-c2d3441f11a1
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (7)
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم عادل ورامي ربيعة
  • عرض 20 صورة
    محمد هاني
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (4)
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (2)
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو وحسام حسن
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (10)
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (9)
  • عرض 20 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (1)
  • عرض 20 صورة
    عناق تريزيجيه وإبراهيم عادل

فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص كل لاعبي الفراعنة على النزول إلى أرضية الملعب بعد المباراة بجانب الطاقم الطبي والفني بقيادة حسام حسن، حيث ارتدوا قميص خاص بالتأهل لونه أسود، وكُتب عليه "مصر في كأس العالم 2026".

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، عناق خاص بين محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي وإبراهيم عادل نجم الجزيرة الاماراتي.

كما حرصت زوجة محمد صلاح على مساندته داخل أرض ملعب ستاد القاهرة، مرتديه قميص منتخب مصر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر - 26 نقطة

2- بوركينا فاسو - 21 نقطة

3- سيراليون - 15 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا - 9 نقاط

6- جيبوتي - نقطة

اقرا أيضًا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر احتفالات منتخب مصر زوجة صلاح محمد صلاح صلاح كأس العالم مصر وغينيا

