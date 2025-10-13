موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخير للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص كل لاعبي الفراعنة على النزول إلى أرضية الملعب بعد المباراة بجانب الطاقم الطبي والفني بقيادة حسام حسن، حيث ارتدوا قميص خاص بالتأهل لونه أسود، وكُتب عليه "مصر في كأس العالم 2026".

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، عناق خاص بين محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي وإبراهيم عادل نجم الجزيرة الاماراتي.

كما حرصت زوجة محمد صلاح على مساندته داخل أرض ملعب ستاد القاهرة، مرتديه قميص منتخب مصر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر - 26 نقطة

2- بوركينا فاسو - 21 نقطة

3- سيراليون - 15 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا - 9 نقاط

6- جيبوتي - نقطة

