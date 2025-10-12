عمر مرموش يدعم منتخب مصر أمام غينيا بيساو من الاستاد (فيديو)

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

حرص نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، على التواجد في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعب الفراعنة في مباراة غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر مرموش في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة مصر وغينيا، على الرغم من غيابه عن المباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه دعوة إلى مرموش لحضور مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب غينيا بيساو، في إطار الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، انتهى بتقدم الفراعنة بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد حمدي.

أقرأ أيضًا:

بعد أون سبورت.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وغينيا بيساو

"دون هزيمة".. رقم مميز ينتظر منتخب مصر في مباراة غينيا بالتصفيات المؤهلة للمونديال