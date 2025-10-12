مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

2 3
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

2 1
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

4 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

اليونان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

0 0
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

29 12
20:00

ريد ستار

الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مصر وغينيا

كتب : محمد القرش

08:19 م 12/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو (4)
  • عرض 17 صورة
    ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو (3)
  • عرض 17 صورة
    ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو (6)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (1)
  • عرض 17 صورة
    ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو (1)
  • عرض 17 صورة
    562258919_840222398360055_987943975645088426_n_Easy-Resize.com
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (2)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (3)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (4)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (5)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (6)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (7)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (8)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو (9)
  • عرض 17 صورة
    ستاد القاهرة قبل مواجهة غينيا بيساو (5)
  • عرض 17 صورة
    جماهير منتخب مصر

بدأت جماهير منتخب مصر التوافد إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام حفل غنائي مجاني للجماهير، على هامش مباراة منتخب مصر ضد غينيا، بمناسبة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، حيث يحيي أحمد سعد وحمادة هلال الحفل.

موعد مباراة منتخب مصر

ويخوض الفراعنة مباراة غينيا بيساو دون أي ضغوط بعد ضمان التأهل لمونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في المباراة الماضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر

تنقل شبكة قنوات "أون سبورتس" مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

وكانت قناة "إم بي سي مصر" أعلنت نقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو أيضًا، حيث يقود إبراهيم فايق الاستوديو التحليلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم مصر وغينيا بيساو موعد مباراة منتخب مصر القنوات الناقلة لمباراة مصر أون سبورتس إم بي سي مصر جماهير منتخب مصر حمادة هلال

