الجماهير تتوافد على ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة مصر وغينيا

10 صور من وصول لاعبي منتخب مصر إلى ستاد القاهرة استعدادا لمباراة غينيا

صلاح مع ثنائي الأهلي ورسالة خاصة.. أجواء ما قبل مباراة مصر وغينيا (صور)

بدأت جماهير منتخب مصر التوافد إلى مدرجات ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة غينيا بيساو، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام حفل غنائي مجاني للجماهير، على هامش مباراة منتخب مصر ضد غينيا، بمناسبة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، حيث يحيي أحمد سعد وحمادة هلال الحفل.

موعد مباراة منتخب مصر

ويخوض الفراعنة مباراة غينيا بيساو دون أي ضغوط بعد ضمان التأهل لمونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في المباراة الماضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر

تنقل شبكة قنوات "أون سبورتس" مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

وكانت قناة "إم بي سي مصر" أعلنت نقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو أيضًا، حيث يقود إبراهيم فايق الاستوديو التحليلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا